Catania, quattro granite da gustare in estate

Quattro proposte per concedersi una fresca pausa in città.

Torna la calda stagione estiva e con essa l’intramontabile granita da accompagnare alla brioche appena sfornata. Vi consigliamo quattro posti dove provare delle varianti interessanti per gusti e ingredienti di prima qualità.

Terra²: la granita biologica a Catania

In via Del Bosco, a due passi dalla circonvallazione in un punto strategico tra i due istituti Fermi-Eredia e la succursale del Lombardo Radice, ormai da diversi anni è situato Terralquadrato.

Un bar biologico in cui è possibile riscoprire l’autenticità della materia prima proveniente dal nostro territorio, sapientemente impiegata nelle pietanze proposte, in primis: la granita.

La varietà dei gusti proposti segue la stagionalità in pieno rispetto dell’ambiente, per cui nelle calde giornate estive sarà possibile assaggiare le granite: pesca tabbacchiera, albicocche, fichi, gelsi etc.

Ad accompagnare le prelibatezze, spesso sormontate dalla soffice panna di produzione locale, vi sono brioches tradizionali, veg, cereali e cioccolato che vengono sfornate quotidianamente per coccolare gli ospiti nel delizioso dehor presente all’interno del piccolo locale.

Una pausa lontano dal caos cittadino per ristorare corpo e mente.

Duci: per ogni granita il suo “tuppo”

Pasticceria, bar e gelateria: al dolce ci pensa Duci.

In via Agrigento, adiacente alla nevralgica piazza Abramo Lincoln si trova Duci, la monofficina per la produzione artigianale di dessert, granite e gelati.

Non solo per il pubblico, il laboratorio fornisce tante attività tra le più note in città e offre un catalogo di prodotti nel pieno rispetto della stagionalità e dei prodotti locali.

Anche qui sono presenti alternative vegane e dairy free per intolleranti al lattosio.

In estate sarà possibile provare gusti stagionali come ciliegie, fichi, more e pesca ma la regina indiscussa del menù resta la mandorla siciliana. Presente nella torta Fedora, nei semifreddi, nei gelati in accompagnamento al latte ragusano e nelle granite dall’aspetto compatto e gusto intenso.

Novità indiscussa prima d’ora è la possibilità di ordinare uno o più “tuppi” ovvero l’iconica pallina che corona la brioche catanese, oggetto di desiderio e prima preda all’assaggio di qualsiasi cittadino che voglia preservare la propria identità etnea.

Bar Musumeci: la granita storica in provincia di Catania

A Randazzo, in provincia di Catania alle pendici dell’Etna, si trova la Pasticceria Santo Musumeci.

Qui la tradizione della pasticceria artigianale del padre viene tramandata alla figlia Giovanna, in grado di infondere il sapore della tradizione e il gusto dell’innovazione nelle granite proposte.

I grandi classici come pistacchio, mandorla e limone rivivono attraverso l’impiego di prodotti locali e nuovi accostamenti ad esempio nella proposta dei gusti: assoluto mandarino o passion fruit.

14 varietà da provare e per assecondare le voglie dei più golosi, a cui sommare le famose “cremolate” ovvero preparati con l’aggiunta del latte: nutella, ricotta e zabaione sono soltanto alcune delle leccornie nel menù.

Bar Alecci: la granita con la G maiuscola

Un’istituzione tra i cittadini catanesi si trova nella trafficata via Gramsci: il bar Alecci.

All’interno sarà possibile trovare una vasta gamma di prodotti disponibili dalla rosticceria alla pasticceria, tra cui fa da regina: la granita.

I gusti per eccellenza, fragola e pistacchio, vengono realizzati con fragoline di bosco e pistacchi del territorio utilizzati anche come decorazione del bicchiere a conferma della freschezza servita in tavola.

Brioche calde e panna artigianale completano l’esperienza, siglando una delle proposte etnee più apprezzate durante l’afosa stagione estiva. Frequentatissimo ma anche nelle ore piccole in cui la città torna nuovamente a respirare, complice la posizione di poco elevata rispetto al centro.

