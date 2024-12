Si tratta di una donna di 56 anni

CATANIA – Un pomeriggio di shopping a ‘costo zero’. Era l’obiettivo di una 56enne catanese, con precedenti di polizia, arrestata dai carabinieri per rapina impropria.

La donna ‘armata’ di forbicine si era recata in uno store multipiano in centro a Catania e dopo aver fatto un giro ha iniziato a scegliere diversi capi di abbigliamento. A un certo punto, convinto di non essere vista, ha estratto le forbici iniziando a tagliare le etichette e tentando di rimuovere l’anti-taccheggio in plastica, riponendo poi i capi nella borsa.

Le sue ‘mosse’, però, non sono sfuggite alla commessa che, dopo aver chiamato il 112 segnalando il furto in atto, l’ha bloccata mentre tentava di uscire.

La 56enne non si è data per vinta e, pur di scappare, ha usato le forbicine contro l’addetta alle vendite, colpendole le mani e le braccia. I carabinieri, però, sono subito intervenuti bloccando la donna e disarmandola.

La commessa visitata e soccorsa dai sanitari del 118 se l’è cavata con tre giorni di prognosi. Per la 56enne, invece, sono scattate le manette e, dopo la convalida dell’arresto, è stata posta ai domiciliari. Recuperata la refurtiva per un valore di parecchie centinaia di euro.