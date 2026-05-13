Catania, rissa con sparatoria in un locale notturno: disposta la chiusura

Il provvedimento è stato preso dal Questore

CATANIA – Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha disposto la chiusura per quindici giorni di un locale notturno nei pressi di viale Africa per esigenze di ordine pubblico.

La violenta rissa

Il provvedimento, è spiegato in una nota, è stato adottato per la violenta rissa, avvenuta all’interno del locale alle prime ore dell’alba dello scorso 10 maggio.

A scontrarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno composto da stranieri e l’altro da italiani.

La rissa sarebbe iniziata con il lancio di bottiglie per poi proseguire con pugni e schiaffi e infine degenerare con l’esplosione di un colpo di arma da fuoco che ha provocato il ferimento di uno dei partecipanti. Quest’ultimo è stato sottoposto a intervento chirurgico e giudicato guaribile in 30 giorni.