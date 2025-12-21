La sicurezza lo stava tenendo d'occhio da qualche giorno

CATANIA – I carabinieri del radiomobile hanno denunciato a piede libero un 31enne, dipendente di un’azienda che opera nella zona industriale di Catania. È stato accusato a seguito della segnalazione giunta dalla sicurezza interna.

Da qualche giorno lo stavano controllando, perché sospettato dell’ammanco di diverso materiale aziendale. Così pomeriggio, visionando i filmati delle telecamere, hanno constatato che avrebbe occultato nel proprio zaino 24 confezioni di profumatori per auto di un noto brand. Il tutto per un valore superiore a 150 euro. Per questo hanno chiamato il 112.

Una pattuglia ha subito raggiunto l’attività commerciale, sorprendendo il dipendente che stava per lasciare l’area di lavoro. Lo hanno invitato ad aprire lo zaino che aveva con sé. E all’interno i militari hanno trovato la merce sottratta, che è stata restituita al responsabile. Lui è stato denunciato per tentato furto.