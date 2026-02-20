Secondo il deputato regionale, la scelta "dimostra la capacità attrattiva del partito"

CATANIA – “La comunità umana e politica della Lega continua a crescere. Voglio dare un caloroso benvenuto nella Lega al consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda”. Lo afferma il deputato regionale Luca Sammartino, commentando il passaggio alla Lega di Maurizio Mirenda, eletto nella Dc e poi passato al gruppo Misto.

“Una scelta – spiega – che dimostra la capacità attrattiva di un partito sempre più radicato sul territorio. Sono certo che Mirenda saprà mettere la sua esperienza a servizio del nostro progetto politico. Il gruppo sale a quota sette consiglieri, sentinelle attente delle esigenze dei cittadini catanesi”.

Il commissario Sudano: “Farà un ottimo lavoro”

“Voglio esprimere – dichiara il commissario provinciale della Lega etnea, Valeria Sudano – i migliori auguri di buon lavoro al consigliere comunale Maurizio Mirenda che fa il suo ingresso nella Lega. Una comunità umana e politica sempre più radicata sul territorio. Sono certa che Mirenda farà un ottimo lavoro”.