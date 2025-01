Catania, sanzionati dalla polizia 10 parcheggiatori abusivi

In sei erano già destinatari del Dacur

CATANIA – Dieci parcheggiatori abusivi – otto catanesi e 2 stranieri – sono stati sanzionati negli ultimi giorni a Catania dalla polizia.

Alla vista degli agenti, hanno cercato di dileguarsi tra le vie del centro storico senza riuscirci: i poliziotti sono riusciti a individuarli in flagranza mentre compivano gesti inequivocabili agli automobilisti in cerca di un parcheggio per la propria auto.

Tutti sono stati fermati per essere identificati e sanzionati amministrativamente come previsto dal Codice della Strada con contestuale sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

Accertamenti eseguiti nell’immediatezza inoltre hanno permesso di constatare come sei di essi fossero stati raggiunti da un Dacur, il provvedimento amministrativo che vieta loro di frequentare e stazionare nelle strade e nelle piazze dove già in passato sono stati sorpresi a compiere l’attività illecita.

Per questa ragione un 64enne, un 51enne due 44enni ed un 40enne fermati rispettivamente in piazza Borsellino, via Beato Bernardo e via Dusmet sono stati denunciati per inosservanza del Dacur.

Invece in via Sturzo sono stati sanzionati due stranieri, rispettivamente di 30 e 35 anni, che avevano dichiarato ai poliziotti di aver svolto per la prima volta l’attività di parcheggiatori abusivi.