Nove di loro sono stati denunciati per inosservanza del foglio di via

CATANIA – Motociclisti e agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno sanzionato dieci posteggiatori abusivi per un importo complessivo di oltre 8 mila euro. I poliziotti delle Volanti hanno denunciato nove di loro per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore.