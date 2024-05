Catania, l’annuncio di Schifani: “Ecco l’area per il termovalorizzatore”

L'intervento alla kermesse di Confindustria

CATANIA – L’annuncio del governatore arriva direttamente dal palco dei Benedettini dove si tiene la kermesse d’insediamento dei nuovi vertici di Confindustria.

“Ho trovato una grande disponibilità nel sindaco di Catania, Enrico Trantino – ha detto –, per potere realizzare al più presto i termovalorizzatori: abbiamo individuata l’area a Palermo e ieri è stata individuata quella del capoluogo etneo.

Sono molto contento. Lavoriamo insieme per questa grande opera che fortemente voglio e per la quale abbiamo individuato la copertura finanziaria all’interno del Fondo sviluppo e coesione che firmeremo nei prossimi giorni”.

Casteldaccia

E poi: “Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime di Casteldaccia, la Regione sarà al loro fianco. La Regione ci sarà, studieremo le modalità per potere alleviare il loro dolore. E’ un nostro dovere politico, sociale e anche istituzionale”.

Le Zes

Infine: “La riforma delle Zes è strategica e guarda al Mezzogiorno come area su cui intervenire con degli sgravi. Ci siamo impregnati a essere attrattivi con la politica che guarda al mondo delle imprese che crea lavoro certo. E’ una cultura non assistenziale, non a pioggia, ma mirata e intelligente. Con il mio amico ministro Fitto mi trovo d’accordo sulla riforma delle Zes, avendola trasformata in Zes unica”.