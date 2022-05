Catania senz’acqua per lavori Sidra: oggi rubinetti a secco

Ecco le zone del capoluogo etneo in cui non scorrerà acqua per tutto oggi.

1' DI LETTURA CATANIA – Dalle 7 di questa mattina buona parte della città di Catania è senz’acqua per alcuni lavori di manutenzione della Sidra, la società che gestisce il servizio idrico in città. Lo comunica la stessa partecipata comunale tramite i social network. L’area di disservizio comunicata dalla Sidra Alla base del disservizio c’è la necessità di interventi “di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città”, spiega Sidra. La mancanza di acqua comincia a nord della città, fino al confine con Misterbianco. E poi prosegue secondo le seguenti delimitazioni: a est vie Nizzeti/Nuovalucello, Caboto, Marco Polo, Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia; a ovest vie Galermo, Santa Rosa da Lima, San Nullo, Sebastiano Catania, Merlino, Torresino, S. M. Castaldi, dell’Oro, Curia, Palermo, della Regione; a sud via della Concordia. I quartieri a secco sono: Cibali, Fortino, S. Cristoforo, Angeli Custodi, S. G. Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini, Rapisardi, per quanto riguarda la città di Catania. Analoghi problemi si verificheranno a Canalicchio (Tremestieri Etneo), Fasano e Carrubbella (Gravina di Catania). Il servizio idrico verrà riattivato nella tarda serata di oggi e dovrebbe tornare pienamente a regime a partire da domani mattina.

