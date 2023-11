Catania, sequestrata pistola in un condominio di Librino

Aveva la matricola abrasa

CATANIA – Una pistola con la matricola cancellata è stata ritrovata a Catania dalla Polizia di Stato nell’architrave del vano ascensore al quinto piano di uno stabile di viale Moncada, nel quartiere di Librino nel quale in passato sono stati trovati droga, armi e munizioni. L’arma è stata sequestrata. Gli agenti hanno deciso di controllare il condominio dopo aver osservato un viavai sospetto di persone nei pressi di un condominio della zona. L’arma era avvolta nel cellophane e in buone condizioni d’uso. La Polizia di Stato ha avviato accertamenti finalizzati a risalire alla provenienza dell’arma e a verificare se sia stata utilizzata in azioni criminose.