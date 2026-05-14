L'operazione della guardia di finanza

CATANIA – Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, in due distinti interventi, hanno sequestrato di oltre 3.200 capi e accessori di abbigliamento contraffatti. In un’auto piena di scatoloni, vicino alla stazione ferroviaria, sono state trovate 780 scarpe con il marchio falsificato Alexander McQueen.

Mentre a un ambulante a Trecastagni, durante la festa di Sant’Alfio, sono stati sequestrati oltre 2.400 tra capi e accessori di abbigliamento falsificati di note griffe della moda. Il proprietario della vettura e l’ambulante sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.