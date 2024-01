Sì ai fuochi di Sant’Agata a Villa Pacini: ordinanza di Trantino

La firma al provvedimento

CATANIA – Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato un’ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza nell’area di Villa Pacini dei tradizionali fuochi d’artificio previsti per le festività Agatine, e tutelare i cittadini residenti o dimoranti negli immobili della zona.

Il provvedimento, proposto dal comandante della Polizia locale, dispone il divieto temporaneo di abitazione e frequentazione degli immobili situati a meno di 100 metri dall’area di sparo di Villa Pacini, nei giorni 7, 14, 21 e 28 gennaio 2024, dalle ore 12 e fino al termine degli spari di colpi a cannone, per una durata di circa 30 secondi. I trasgressori saranno soggetti a una sanzione amministrativa compresa tra 25 euro a 500 euro e saranno deferiti all’Autorità giudiziaria per la violazione dell’art. 650 del codice penale sull’innosservanza di provvedimenti.