Slavina Pd, Villari lascia e si candida con De Luca

L'ex segretario del Partito Democratico a Catania annuncia il suo ingresso in Sicilia Vera: "Il Pd è allo sbando, senza nocchiere"

1' DI LETTURA

CATANIA – Meno di ventiquattro ore dopo la sua rinuncia alla candidatura il segretario del Pd catanese Angelo Villari annuncia le dimissioni dal suo ruolo e da tutti gli incarichi di partito, rinunciando anche alla tessera. Villari si candiderà alle regionali con ‘Sicilia Vera’, la lista di Cateno De Luca.

La notizia è stata riferita all’Ansa dallo stesso Villari, che accusa il Pd e il suo segretario regionale, Anthony Barbagallo, di “avere fatto di tutto per colpire la mia immagine”. Per Villari il Pd in Sicilia “è un partito allo sbando senza nocchiere”. L’ex segretario della Cgil di Catania annuncia il suo passaggio con ‘Sicilia Vera’ di Cateno De Luca, che si candiderà alle regionali e che terrà una conferenza stampa per spiegare i motivi delle sue scelte.