Ospiti in vantaggio, la sblocca Tribuzzi: Catania-Crotone 0-1 LIVE

La cronaca del match d'esordio degli etnei

CATANIA – 69′ Tabbiani mette dentro Milos Bocic, fuori Marsura.

66′ RETE CROTONE. Da un traversone in area, Trubuzzi colpisce di testa tutto solo. Battuto Livieri: è 0-1.

63′ Occasionissima Di Carmine che va ad un passo dalla rete: servito da Rocca trova pronto D’Alterio a spazzare via di piede.

59′ Cambio anche tra le fila ospiti: fuori Pannitteri, dentro Petriccione.

56′ Tabbiani mette dentro Ladinetti e Di Carmine al posto di Rizzo e Sarao.

54′ Risposta rossoazzurra con una gran discesa di Chiricò servito da Rapisarda: la sfera finisce a Marsura che da posizione seppur defilata chiama ad una gran risposta in angolo di D’Alterio.

52′ Ancora Crotone pericoloso: palla gol per D’Ursi che dall’interno dell’area piccola spedisce alta una palombella a due passi da Livieri.

47′ Crotone subito pericoloso con un fendente di Tribuzzi che si perde a lato.

46′ si ricomincia. Non ci sono cambi rispetto all’undici iniziale.

Si chiude la prima frazione di gara. Più Catania che Crotone, con i padroni di casa che hanno di che mordersi le mani per due pali colpiti da Rapisarda e Zammarini.

Squadre negli spogliatoi, tra gli applausi.

45′ Assegnato 1 minuto di recupero

45′ Tribuzzi lascia partire un destro che Livieri addomestica in due tempi.

32′ Ancora un palo clamoroso per i rossoazzurri colto, questa volta, da Zammarini! Sul prosieguo dell’azione protesta degli uomini di Tabbiani per un presunto tocco di mani area di Papini. Il direttore di gara ha lasciato continuare.

25′ Superata la metà del primo tempo, va registrato un Catania certamente più propositivo dell’avversario. Bene a centrocampo dove si fa un gran movimento. Tuttavia, reparto avanzato che ha avuto a disposizione finora pochi palloni giocabili.

21′ Pannitteri lascia partire un sinistro velenosissimo che Livieri smanaccia in corner.

17′ Da un traversone messo in area di rigore, Rapisarda coglie un palo clamoroso con D’Alterio che ha una lettura sconsiderata del pallone.

13′ Ancora Chiricò che ci riprova, si libera di un uomo e spedisce, dal limite dell’area di rigore, direttamente tra le braccia di D’Alterio un pallone strozzato.

11′ Crotone che prova ad affacciarsi dalle parti di Livieri: calcio piazzato scodellato in area di rigore, si alza per offside la bandierina del signor Piazzini.

7′ Botta dalla distanza di Chiricò: sinistro che non ha fortuna e si perde alto.

2′ Un affondo di Sarao, in azione personale, mette in crisi la retroguardia ospite che si rifugia in angolo. Primo corner del match. Dagli sviluppi, liberano palla i calabresi.

1′ Pronti, via: agli ordini del signor Simone Galipò di Firenze comincia Catania-Crotone.

Le formazioni ufficiali

CATANIA (4-3-3): 22 Livieri, 5 Rapisarda, 2 Curado, 16 Quaini, 11 Mazzotta; 33 Zammarini, 18 Rizzo, 8 Rocca; 32 Chiricò, 9 Sarao, 77 Marsura. A disp.: 1 Bethers (GK), 7 De Luca, 10 Di Carmine, 17 Dubickas, 20 Popovic, 21 Ladinetti, 23 Palermo, 24 Bocic, 27 Castellini. All. Tabbiani

CROTONE (4-2-3-1): 22 D’Alterio, 21 Leo, 2 Papini, 3 Giron, 6 Gigliotti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 19 Tribuzzi, 28 Vitale, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. A disp.: 12 Lucano (GK), 44 Martino (GK), 5 Bove, 9 Gomez, 10 Petriccione, 14 Crialese, 17 Bruzzaniti, 18 Loiacono, 20 Rojas, 29 Cantisani, 30 Vuthaj, 36 Spaltro. All. Zauli

Il pre-partita

“C’è una grande atmosfera in città. Un grande entusiasmo in questa bellissima città. Tutto esaurito in una città dove il tifo è impressionante”. Il Presidente della Lega, Matteo Marani, nella sala stampa del Massimino si lascia a sguardi d’intesa con il patron Ross Pelligra. La sua è una fotografia reale di ciò che già dall’ora di pranzo è accaduto a Catania: una impressionante marea di maglie rossoazzurre in sella agli scooter o in macchina alla ricerca di un posto dove parcheggiare per recarsi allo stadio.

Lo striscione in Curva Nord è indicativo: “O Sold out ‘nnamurato”.

L’incontro Marani-Pelligra

Nella salastampa del Massimino, l’incontro annunciato tra i due presidenti.

“Tengo a specificare che sono ancora un giornalista”, rompe il ghiaccio il presidente Marani.

“Sono qui – prosegue – con grande piacere e reincontro il Presidente Pelligra a distanza di due giorni dall’incontro avuto a Milano con Sky per la presentazione della Serie C Now.

Arrivando qui ho respirato una grande atmosfera in città. Un grande entusiasmo in questa bellissima città. Tutto esaurito in una città dove il tifo è impressionante.

Quando il Catania nella scorsa stagione è stato promosso, ho chiesto a Grella e Carra ho chiesto che la prima partita di disputasse a Catania.

E ringrazio anche il Comune per la celerità che ha dimostrato nel finire i lavori dello stadio”.

Marani sciorina poi i numeri di questa stagione. “Sono diciotto le regioni rappresentate con un bacino di tredici milioni di persone. Sarà davvero un grande spettacolo per la Serie C. Noi siamo il serbatoio del calcio italiano. Siamo il campionato dei giovani”.

Le parole di Pelligra

“Ringrazio il Presidente della Lega. Siamo onorati della sua presenza e spero che possa tornare qui molto spesso. Faremo del nostro meglio per regalare una stagione positiva ai nostri tifosi. Dev’essere una stagione di grande rispetto per le regole e per i tifosi, anche quelli avversari. Un grazie speciale anche al Comune di Catania: tutti hanno lavorato raffiche si fosse pronti ben prima di novembre, data per la quale doveva essere riconsegnato lo stadio.

Godiamoci la giornata di oggi e forza Catania. Questa è una piazza straordinaria con una sottoscrizione di abbonamenti incredibile. Ma, forse, questa non è affatto una sorpresa e noi abbiamo ricambiato con una rosa che possa essere competitiva per la stagione in corso”.

Alle 19.45 il fischio d’inizio

Si sale tutti in Tribuna. A distanza di meno di un’ora c’è Catania-Crotone in un Massimino, come detto, già sold out.