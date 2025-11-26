Catania, sorpreso uno spacciatore con la droga in casa

L'operazione della polizia

CATANIA – Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un 23enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie al fiuto dei cani antidroga Maui e Ares nello storico rione San Cristoforo, che hanno puntato un’abitazione, la polizia ha trovato e sequestrato, a conclusione di una perquisizione, un chilogrammo di marijuana, 679 grammi di hashish. Assieme a 3.115 euro ritenuti di provenienza illecita.

Il 23enne, su disposizione della Procura, è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida davanti al gip.