Catania-Sorrento a porte chiuse? Attesa per la decisione

Spetterà al prefetto di Catania

CATANIA – La Prefettura sul punto si esprimerà solo nelle prossime ore. Ma intanto l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha dato la sua indicazione: linea dura contro la violenza. La prossima partita del Catania, è il suggerimento del Cams, “si giochi a porte chiuse”.

L’indicazione

L’indicazione arriva all’indomani dei tafferugli seguiti al match di Coppa Italia di serie C tra Catania-Pescara. Prima della partita un bus con i tifosi abruzzesi è stato preso di mira dai supporter catanesi.

La trasferta di Benevento

Gli spalti chiusi al pubblico del Massimino riguarderebbero la gara tra Catania-Sorrento, in programma lunedì 18 alle 20.45. E l’altro suggerimento riguarda un possibile divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri in vista del successivo match in Campania, sul campo del Benevento. Quest’ultima gara, valevole per il campionato di serie C, è in programma sabato 23 alle 18.30.