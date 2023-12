Catania-Sorrento si gioca a porte chiuse: Castellini vicino al gol! LIVE 0-0

C'è De Luca in avanti

CATANIA – La cronaca.

1′ Si parte. Calcio d’inizio dei campani.

3′ Mister Lucarelli propone un 4-2-3-1 che vede in avanti De Luca.

5′ Chiricò ci prova da distanza siderale: il suo sinistro si perde alla sinistra di Del Sorbo. È il primo tiro della partita.

8′ Fase di studio tra le due formazioni con i rossoazzurri che provano a cercare qualche varco in avanti, finora senza successo.

11′ Grande aggancio sulla fascia destra di Chiricò che scodella in mezzo ma non c’è nessuno pronto a colpire un pallone che si perde direttamente sul fondo.

13′. Fallo subito sul vertice basso dell’area di rigore da Marsura. Dal calcio di punizione, Castellini di testa manca di poco alto!

17′ Sorrento che ora prova a vanire fuori facendo possesso palla a centrocampo.

18′. Primo corner della partita: ed è a favore dei rossoazzurri. Sulla battuta, la difesa campana libera via.

20′. Da segnalare un sinistro chirurgico di Chiricò che Del Sorbo mette in corner. Sul pallone messo in mezzo, svetta Lorenzini con l’estremo difensore ospite che para senza problemi.

24′ Chiricò si smarca al limite dell’area di rigore: il suo sinistro giro si perde alto.

27′ Ammonito Loreto per un intervento scomposto ai danni di Chiricò.



Atmosfera lunare allo stadio Massimino. Poco dopo le 14 oggi la Società rossoazzurra ha confermato che restava la decisione di dover giocare la sfida al Sorrento a porte chiuse: “Catania FC rende noto che il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha rigettato in data odierna il ricorso depositato dai legali del club, dichiarandone l’inammissibilità. Per l’effetto, la gara Catania-Sorrento sarà disputata in assenza di spettatori”, si leggeva nella nota inviata dall’ufficio stampa.

Si parte alle 20.45. Di seguito, le formazioni in campo: