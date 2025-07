Catania, spaccia ai domiciliari: arrestato un pusher 20enne

L'uomo aveva in casa 350 grammi di marijuana

CATANIA – Era ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma continuava a spacciare droga: un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un controllo straordinario nel quartiere di Nesima. L’operazione ha interessato in particolare le zone di San Giovanni Galermo e San Pio X.

I controlli, coordinati dal Commissariato Nesima con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e delle unità cinofile antidroga, hanno avuto come obiettivo la prevenzione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei luoghi frequentati da giovani.

L’intervento del cane antidroga

Durante un controllo a domicilio, gli agenti si sono recati nell’abitazione del ventenne, già arrestato due volte negli ultimi tre mesi e attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il comportamento nervoso del giovane ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo. Mentre gli agenti ispezionavano le stanze, hanno percepito un forte odore di marijuana e hanno richiesto l’intervento dell’unità cinofila. Il cane poliziotto Briska ha individuato un comodino nella camera da letto come punto sospetto.

La scoperta della marijuana

All’interno del mobile, nascosti in una sacca nera dentro una busta di plastica, sono stati trovati 350 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, oltre a una bilancia di precisione. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida.

Controlli nel quartiere e sanzioni

Nel corso del servizio straordinario sono state identificate 138 persone, di cui 38 con precedenti. Controllati anche 60 veicoli: accertate violazioni al Codice della Strada per mancato uso del casco, mancanza di assicurazione e revisione scaduta. Le sanzioni ammontano a quasi 1.200 euro, con un veicolo sequestrato, un motociclo sottoposto a fermo e due documenti di circolazione ritirati.

Verificate inoltre 18 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, misure di sicurezza e di prevenzione.