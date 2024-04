Catania, spacciatore d’erba 22enne con la valigetta: arrestato

Aveva 2 kg di marijuana in un sottotetto

CATANIA – Nel sottotetto di casa sua aveva circa 2 chili di marijuana. E se ne andava in giro con tuta da ginnastica e valigetta “ventiquattrore”, un abbinamento quantomeno sospetto. È partita proprio dal suo insolito look l’attività che ha portato i carabinieri del nucleo operativo di Fontanarossa a indagare su di lui e trovare la sua base operativa e arrestarlo. Il protagonista, un 22enne catanese incensurato, è stato posto ai domiciliari.

Il tutto accade nel Villaggio Sant’Agata. L’accusa per il giovane è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Lo avevano visto in varie zone “calde”. Così lo hanno pedinato e hanno avuto conferma dei loro sospetti, giungendo davanti a una palazzina. Sono intervenuti a mezzogiorno in punto. È scattato il blitz e all’ultimo piano hanno trovato due porte.

Il blitz

Una era aperta e una chiusa a chiave, intuendo perciò che proprio quell’ultima soglia potesse nascondere il deposito per la droga. Messa in sicurezza la soffitta, sorvegliata da alcuni operatori, i militari hanno così fatto irruzione nell’appartamento, dove il ragazzo viveva con i genitori. In prima battuta, durante la perquisizione, sono stati trovati nella sua camera da letto due bilancini di precisione, una bilancia da cucina, una macchinetta per sottovuoto, varie buste di plastica e 580 euro.

Poi, assieme al giovane, i Carabinieri sono saliti nel vano sottotetto, del quale il ragazzo aveva le chiavi. Qui è stata recuperata la valigetta e un trolley, nascosti dietro alcuni mobili in disuso. All’interno erano presenti quattro buste di plastica contenenti ognuna più di mezzo chilo di marijuana, per un peso complessivo di oltre di 2 chili.