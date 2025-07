Catania, la casa di spaccio e la “crack room”: 2 arrestati

L'appartamento era protetto da porte blindate

CATANIA – Avevano trasformato un’abitazione nel quartiere di San Cristoforo in una piazza di spaccio, dotata di telecamere e di una crack room.

Un 34enne e un 22enne sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dagli agenti della sezione Antidroga della Squadra mobile etnea, che hanno sequestrato anche l’immobile in cui i due gestivano l’attività di spaccio, offrendo ai clienti la possibilità di consumare la droga direttamente in una delle stanze.

L’appartamento era protetto da porte blindate e da un complesso sistema di video-sorveglianza per scongiurare eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.

Nell’abitazione gli agenti hanno trovato e sequestrato quasi 25 grammi di crack, circa 10 grammi di cocaina e 41 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione, un fornellino per la preparazione del crack, un block notes su cui erano stati appuntati cifre e nomi e circa 1000 euro in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto, sono stati sottoposti ai domiciliari.