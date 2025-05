Catania, stretta sull’abbandono rifiuti: ad aprile 433 sanzioni

L'attività di controllo della Polizia municipale

CATANIA – Il pugno di ferro della sezione Ambientale della polizia municipale di Catania contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti continua a dare i suoi frutti. Nel solo mese di aprile, sono state elevate 433 sanzioni grazie a mirati controlli sul territorio.

L’attività di repressione ha visto gli agenti impegnati in appostamenti strategici in diverse aree critiche della città, tra cui via Barcellona, via Aurora, via della Regione, l’incrocio tra via Garibaldi e via Della Palma, e quello tra piazza delle Universiadi e via Licciardi. In queste zone, sono stati colti in flagranza di reato 325 soggetti mentre conferivano rifiuti in maniera non conforme. Per ognuno di loro è scattata una sanzione di 333 euro, per un totale complessivo di 108.225 euro.

Un analogo intervento è stato condotto nella zona sud della città, dove il sistema di videosorveglianza si è rivelato uno strumento prezioso. Grazie alle telecamere, sono stati identificati 108 individui intenti ad abbandonare rifiuti in modo irregolare, con sanzioni elevate per un ammontare complessivo di 35.964 euro.

Sequestro di una moto ape carica di rifiuti

Un episodio significativo si è verificato il 5 maggio in via Ungaretti, nei pressi di un’area già sottoposta a sequestro. Un trentacinquenne è stato sorpreso alla guida di una moto ape carica di circa due metri cubi di rifiuti di varia natura, prevalentemente vetro e materiale ligneo. Ulteriori accertamenti sul mezzo hanno rivelato la mancanza di assicurazione, la revisione scaduta e la guida da parte di un soggetto senza patente mai conseguita. Di conseguenza, la moto ape è stata sottoposta a sequestro.

L’appello del Comune alla collaborazione dei cittadini

L’Amministrazione comunale, in una nota, ha voluto “ribadire il proprio impegno nella tutela dell’ambiente urbano e soprattutto invita ancora una volta la cittadinanza a rispettare le norme sul corretto smaltimento dei rifiuti, collaborando attivamente al mantenimento del decoro della città”.