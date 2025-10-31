Catania Tattoo Convention 2025, al via la settima edizione

Dall'1 al 2 novembre, al Palaghiaccio

CATANIA – Catania torna a essere punto di incontro per tatuatori e appassionati con la settima edizione della Catania Tattoo Convention, in programma sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 al Palaghiaccio di Viale Kennedy 8.

Per due giornate il ghiaccio lascerà spazio all’inchiostro: oltre 170 artisti internazionali lavoreranno fianco a fianco in un’unica grande area dedicata al tatuaggio contemporaneo. Dalle tradizioni giapponesi al realismo americano, dal black and grey al traditional europeo — la manifestazione offrirà al pubblico un viaggio tra culture, tecniche e stili provenienti da ogni parte del mondo, dagli Stati Uniti al Sud America, dall’Asia all’Europa.

L’apertura delle porte è prevista ogni giorno alle 11:00, con l’avvio delle sessioni di tatuaggio alle 11:30. La giornata di sabato 1 novembre si animerà nel pomeriggio con il concerto live di Belly Hole Freak (ore 16:30), bluesman e one-man band da Tarquinia, seguito dal primo Tattoo Contest (ore 17:45) che premierà le migliori realizzazioni della giornata. La serata proseguirà con l’energia punk rock dei Flasyd, direttamente da New York, sul palco alle 20:30.

Durante tutta la giornata il pubblico potrà vivere un’atmosfera dinamica e creativa grazie ai DJ set di Gianluca Montagna e Angelo Amedeo, alle esibizioni di BMX flatland di Alessandro Catalano e alla live graffiti area curata da Ivano Iade, oltre naturalmente all’area food & beverage sempre attiva.

La domenica, 2 novembre, seguirà la stessa formula vincente: apertura alle 11:00 e inizio dei lavori alle 11:30, con un pomeriggio dedicato alle performance e alle sfide artistiche. Alle 15:30 spazio alla Freestyle Battle, seguita alle 17:30 dal Custom Motorcycle Contest, che vedrà sfilare le migliori creazioni su due ruote. Alle 18:30 torna il Tattoo Contest, mentre a chiudere la manifestazione sarà il concerto degli Helen Burns (ore 20:30), band indie rock di Catania che porterà sul palco le sonorità più fresche della scena locale.

Accanto alle postazioni dei tatuatori e agli eventi musicali, la Convention ospiterà mostre, installazioni artistiche e performance dal vivo, trasformando il Palaghiaccio in un vero e proprio laboratorio di cultura urbana contemporanea.

L’iniziativa è curata dall’Associazione culturale Alcatraz, che da anni promuove a Catania un approccio autentico e consapevole al tatuaggio, inteso come linguaggio artistico e forma di identità personale.