Portato in carcere, arresto già convalidato da gip

CATANIA – Un 51enne, in stato di ebbrezza, ha aggredito la ex compagna 56enne con l’intenzione di violentarla e poi l’ha chiusa in camera da letto. La vittima è riuscita a sfuggire all’ex grazie all’intervento dei due figli poco più che maggiorenni e poi ha chiesto aiuto alla polizia, che ha arrestato l’uomo per tentata violenza sessuale.

L’uomo su disposizione del pm di turno è stato condotto in carcere. Il gip ha convalidato l’arresto, effettuato dalle Volanti della Questura di Catania, e disposto la sua custodia in carcere. L’aggressione è avvenuta in casa della ex moglie che, nonostante il passato violento, per amore dei figli ospitava l’uomo.

La dinamica

Questo nonostante, in pratica, lui in passato fosse stato condannato per maltrattamenti, porto e detenzione di armi e munizioni e traffico di sostanze stupefacenti.

I figli non in erano in casa. L’uomo ha fatto delle avance alla donna, e al rifiuto di un rapporto sessuale, l’avrebbe colpita più volte alla testa. La vittima ha cercato di rifugiarsi in camera per poter chiamare la polizia, ma è stata raggiunta dall’uomo, che le ha mandato in frantumi il cellulare e ha sbarrato con un tubo di ferro la porta della camera da letto chiudendola dentro.

In quel momento sono tornati a casa i figli, avvertiti da una vicina di casa, che sono riusciti a bloccare il padre, permettendo così alla madre di fuggire e di chiamare la polizia.