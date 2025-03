Catania, vetri spaccati in un negozio di via Etnea: denunciato 38enne

Si tratta di un pregiudicato della provincia di Enna

CATANIA – Un 38enne della provincia di Enna è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile del tentato furto aggravato e del danneggiamento, avvenuto la scorsa notte, in un negozio di calzature di via Etna, in centro a Catania.

La pattuglia dei militari è stata allertata da un passante che si è accorto di quanto stava accadendo. Nel frattempo, il 38enne era fuggito, dirigendosi di corsa verso piazza Duomo. I carabinieri lo hanno quindi raggiunto, bloccato e perquisito.

L’uomo è stato condotto in caserma e ai controlli risultava essere pregiudicato. Secondo la testimonianza raccolta, il 38enne avrebbe tentato di impadronirsi del registratore di cassa, dopo avere infranto le ante di vetro della porta d’ingresso.