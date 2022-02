Catania, terza sconfitta casalinga consecutiva: il Picerno vince 1-0

A decidere il match è stato un gol dell’ex Reginaldo

CATANIA – Il Catania crolla in casa, perdendo la terza gara consecutiva tra le mura amiche. A decidere il match è stato un gol dell’ex Reginaldo poco dopo il quarto d’ora del primo tempo: sul colpo di testa di Parigi, il pallone picchia contro la traversa e l’esperto attaccante si fa trovare pronto per la deviazione in rete a porta vuota. Il Catania reagisce con veemenza ma Viscovo è bravissimo ad opporsi alla botta violenta di Piccolo da posizione decentrata. I rossazzurri cercano di gettare il cuore oltre l’ostacolo, non lesinando energie pur al cospetto di un avversario che erige le barricate con 9 uomini dietro la linea della palla. Mularoni, sostituto in panchina dello squalificato Baldini, cerca di conferire linfa nuova ai rossazzurri con i vari “cambi” ma la dea bendata non è alleata degli etnei quando, ad inizio ripresa, la deviazione sottomisura di Sipos incoccia sul corpo dell’estremo difensore avversario a due passi dalla linea di porta e, poi, Moro non riesce a ribadire in rete. Il Picerno si difende con tutti i suoi effettivi e gli attacchi, spesso confusionari, del Catania non creano eccessivi pericoli per la difesa avversaria, con Russotto che non è incisivo su punizione. Finisce con la vittoria del Picerno che compie un ulteriore, forse decisivo, balzo verso la salvezza. Il Catania recrimina e complica non poco la sua posizione in classifica, come se non bastasse già la difficilissima situazione societaria dopo la mancata presentazione di offerte per rilevare la società rossazzurra. E martedì il calendario propone la difficilissima trasferta a Castellamare di Stabia… in vista dell’ulteriore penalizzazione di punti!

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1° Russini non approfitta di una corta respinta della difesa avversaria;

7° Viscovo para facilmente la conclusione di Piccolo;

12° sul cross di Pinto, colpo di testa di Moro che finisce alto;

16° Picerno in vantaggio: colpo di testa di Parigi che s’infrange contro la traversa. L’ex di turno, Reginaldo è lesto a ribadire in rete: 0-1 !

17° reazione veemente del Catania ma la conclusione rabbiosa di Piccolo trova la respinta di Viscovo;

21° Parigi conclude debolmente da bona posizione: para agevolmente Sala;

35° nel Picerno, D’Angelo subentra a De Cristofaro;

39°Catania vicinissimo al pareggio: sul cross radente di Pinto, il pallone attraversa tutto lo specchio della porta e viene deviato in porta da Simonetti ma Guerra riesce ad opporti in scivolata!

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo finisce con gli ospiti in vantaggio.

SECONDO TEMPO

1° nel Catania, Zanchi e Sipos sostituiscono Pinto e Simonetti;

2° Catania vicino al pari: Zanchi mette in mezzo per l’accorrente Sipos la cui deviazione viene respinta alla disperata da Viscovo. Il tapin di Moro, in girata, manda il pallone alto;

9° girata al volo di Rosaia, alto;

14° nel Catania, Russotto prende il posto di Piccolo;

15° triplo cambio nel Picerno: Parigi, Reginaldo e Carrà lasciano il posto a Vivacqua, Gerardi e Garcia Rodriguez;

20° Picerno pericoloso: conclusione insidiosa di D’Angelo deviata in angolo;

29° botta dalla distanza di Rosaia: Viscovo blocca;

31° nel Catania, Biondi prende il posto di Russini;

34° nel Picerno, De Ciancio rileva Pitarresi;

42° punizione “a giro2 di Russotto: centrale;

43° nel Catania, Rosaia lascia il posto a Bianco;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° vince il Picerno! Per il Catania è notte fonda!

IL TABELLINO

CATANIA (4-3-3) – Sala, Albertini, Claiton (k), Lorenzini, Pinto (dal 1°s.t. Zanchi), Simonetti (dal 1°s.t. Sipos), Rosaia (dal 43°s.t. Bianco), Greco, Piccolo (dal 14°s.t. Russotto), Moro, Russini (dal 31°s.t. Biondi). A disposizione: Stancampiano, Coriolano, Pino, Ercolani, Montegudo, Ropolo, Izco. Allenatore: Luciano Mularoni (squalificato Baldini).

PICERNO (4-4-2) – Viscovo, Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra, De Cristofaro (dal 35°s.t. D’Angelo), Dettori, Pitarresi (k) (dal 34°s.t. De Ciancio), Carrà (dal 15°s.t. Garcia Rodriguez), Parigi (dal 15°s.t. Vivacqua), Reginaldo (dal 15°s.t. Reginaldo). A disposizione: Albertazzi, Vanacore, Alcides Dias, Setola, Viviani, Esposito, Di Dio. Allenatore: Leonardo Colucci.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo.

Assistenti: Luca Valletta (Napoli) e Nicolò Moroni (Treviglio).

IV uomo: Stefano Moretti (Como).

Reti: 16°p.t. Reginaldo (PIC).

Ammoniti: De Cristofaro (PIC); Moro (CT); Pinto (CT); Finizio (PIC); Reginaldo (PIC);