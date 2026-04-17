Denunce da Uil Fpl, Cisal, Failp e Cisl

CATANIA – Scatta l’allarme igienico-sanitario al centro smistamento Poste della zona industriale. A denunciarlo è Eugenio Cambria, segretario della Uil Fpl, che parla di condizioni di lavoro “indegne” all’interno della guardiola.

Topi al centro smistamento Poste di Catania

“I lavoratori operano in un ambiente infestato da topi ed escrementi, carcasse di roditori in decomposizione e larve, oltre a un odore nauseabondo che rendono i locali di fatto invivibili”, afferma il sindacalista. E sottolinea come la situazione sia “offensiva della dignità dei lavoratori e incompatibile con qualsiasi condizione minima di sicurezza e salubrità”.

“Non è più tollerabile prestare servizio in un ambiente ridotto così – aggiunge – è una vicenda gravissima che chiama in causa precise responsabilità e che non può essere liquidata con interventi superficiali o di facciata”.

“Scarsa igiene e muffe”, richieste verifiche urgenti

A sollevare il caso sono anche Cisal e Failp Catania, che in una nota denunciano “ambienti insalubri, carenze strutturali, scarsa igiene, presenza di ratti, muffe diffuse e una generale mancanza di manutenzione”.

Sulla vicenda interviene anche la Cisl, che ha richiesto un intervento ispettivo urgente. Trasmessa una segnalazione all’Asp di Catania, all’assessorato all’Ecologia del Comune e al presidente della Sesta Commissione consiliare. Tutto ciò affinché “vengano effettuate tutte le verifiche necessarie e adottati provvedimenti immediati”.