Catania, operazione contro il traffico di esseri umani: 25 arresti

L'inchiesta è stata coordinata dalla DDA etnea ed ha coinvolto anche altre province

CATANIA – Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania. Operazione eseguita tra Sicilia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Lazio con un ordine di custodia cautelare nei confronti di 25 extracomunitari (tra guineani, ivoriani e maliani) ritenuti i componenti di un’organizzazione criminale che si occupava in cambio di denaro di organizzare ai migranti il viaggio dal loro Paese d’origine fino arrivare ai Paesi dell’Unione europea, in special modo la Francia. L’ipotesi di reato è di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Un’attività d’indagine – denominata Landayà – coordinata dalla DDA di Catania ed eseguita, anche con l’ausilio di presidi tecnici, dalla II Sezione Investigativa “Criminalità Straniera e Prostituzione” della locale Squadra Mobile.

Gli arresti della Squadra mobile

La Squadra Mobile ha collaborato con i colleghi di Genova, La Spezia, Milano, Pavia, Torino e Viterbo. Otto le persone finite in manette; ad undici il provvedimento è stato notificato in carcere. Sei persone sono riuscite a sfuggire all’arresto ed ora sono ricercate. Le indagini erano sfociate nell’emissione del decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura etnea ed eseguito il 19 aprile scorso in diverse parti d’Italia. Dopo le convalide avvenute in diverse città italiane, il Gip di Catania ha sollevato un conflitto di competenza presso la Corte di Cassazione, che ha determinato la competenza dell’Ufficio del Gip di Catania che ora ha emesso le ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini

Le indagini hanno preso avvio dalla vicenda relativa ad una minorenne straniera non accompagnata arrivata il 25 gennaio del 2021 nel porto di Augusta (Siracusa) che è riuscita ad arrivare in Francia seguendo le indicazioni di una donna che in Libia le si era presentata come sorella di un uomo che in Italia si occupava di far completare il lungo viaggio dal Paese di origine sino alla Francia passando per l’Italia. Secondo quanto accertato le migranti di sesso femminile in alcuni casi, oltre al pagamento in denaro, corrispondevano prestazioni sessuali, anche quando viaggiavano con figli minori.

L’elenco degli arrestati

BERTHE Fode, ivoriano, classe ‘94¸ tratto in arresto a Genova; DIALLO Mamadi, ivoriano, classe ‘99¸ tratto in arresto a Genova; DIARRASSOUBA Souleymane, ivoriano, classe’96, tratto in arresto a Genova; KEITA Ibrahim, ivoriano, classe ’97, tratto in arresto a Genova; TOUMA Hadara Arouna, del Burkina Faso, classe ’99, tratto in arresto a Genova; DOUMBOUYA Sidiki, guineano, classe ’92, tratto in arresto a Montalto di Castro (VT); BAYOKO Djiguiba, ivoriano, classe ’99, tratto in arresto a Castellamonte (TO); FOFANA Siriki, ivoriano classe ‘96, tratto in arresto a La Spezia.

