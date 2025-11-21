Incassano 750 euro e spariscono

CATANIA – Il titolare e un dipendente di un’agenzia di viaggi di Catania sono stati denunciati dalla polizia.

I due hanno trattenuto 750 euro versati dagli amici di un uomo che per il suo cinquantesimo compleanno aveva manifestato il desiderio di fare un viaggio e per questo aveva aperto un’apposita lista nell’agenzia specializzata nell’organizzazione di pacchetti-viaggio.

L’uomo ha contattato telefonicamente l’operatore dell’agenzia per ricevere alcuni preventivi, ma nessuno l’ha richiamato. Recatosi sul posto, ha scoperto che l’agenzia aveva cessato l’attività da circa un mese. Rintracciata la titolare, il cliente è stato rassicurato che la somma gli sarebbe stata restituita attraverso un bonifico, mai effettuato.

Dalle verifiche dei poliziotti è emerso che l’agenzia in non era nuova a condotte del genere, avendo trattato in modo illegittimo i soldi di numerosi clienti. Rintracciati il ​​dipendente di 58 anni e il titolare di 36, che aveva precedenti, li hanno denunciati in concorso per truffa.