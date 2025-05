Catania, turista scippata e trascinata per metri: in due ai domiciliari

Le indagini della Polizia coordinate dalla Procura

CATANIA – Vittima dello scippo compiuto in pieno centro è stata una giovane turista polacca. Agganciata da un’utilitaria e con a bordo due persone, si è vista strappare con violenza la borsa che aveva in spalla. Caduta a terra, sull’asfalto, è stata trascinata per metri: da lì, la chiamata ad un’ambulanza che l’ha soccorsa. Trasferita in pronto soccorso, ha riportato diverse ferite con i medici che le hanno giudicato guaribili in trenta giorni.

L’indagine

Le indagini sono scattate immediate. E anche grazie alle immagini filmate delle telecamere di videosorveglianza piazzate lungo il tragitto, con l’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica, la Polizia etnea ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti del 22enne D.B.M.L. e del 26enne G.P.L. (queste le iniziali delle loro generalità).

Ai domiciliari

Il personale della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile è risalito ai due fermati rinvenendo anche la borsa con la refurtiva: recuperata e restituita alla vittima. Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, ha quindi disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Con l’aggiunta del controllo mediante braccialetto elettronico per entrambi i destinatari del provvedimento.