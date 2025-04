Il progetto intende creare un polo multifunzionale al servizio del quartiere

CATANIA – Il Presidente del II Municipio di Catania, Claudio Carnazza, ha ufficialmente presentato una proposta per la riqualificazione e valorizzazione dell’ex Mercato al Coperto di Picanello, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio oggi in disuso, ma ricco di potenzialità.

Il progetto si propone di trasformare l’attuale struttura in un polo multifunzionale al servizio del quartiere. Insediarvi uffici della municipalità, per garantire una presenza istituzionale stabile e facilmente accessibile ai cittadini. Usare gli spazi per eventi e iniziative culturali e sociali, rivolti a scuole, associazioni e cittadini del territorio. Aprire punti informativi e sportelli di servizi al cittadino, in sinergia con enti e realtà del terzo settore.

L’ex mercato coperto e il riutilizzo

“Se i locali sono stati regolarmente registrati al catasto dopo 70 anni, è stato anche grazie a questa presidenza – afferma Claudio Carnazza – che in sinergia con la Direzione Attività Produttive ha sposato la causa. Ho già parlato con il Sindaco e farò di tutto affinché questa struttura venga riqualificata e destinata ad accogliere gli uffici della municipalità”.

In particolare, come si legge nella proposta, “con un progetto ad hoc, una parte della struttura può essere destinata agli uffici del Centro Servizi Demografici e Anagrafe Decentrato a Picanello, con la possibilità di usufruire di due ampi parcheggi (possibilità che non si ha attualmente su via Cavalieri) usando l’ingresso carrabile di via Regina Bianca N°109 e l’uscita di via Duca Degli Abruzzi N°60 per i dipendenti, mentre l’ingresso carrabile di via Spoto N°6 e 4 per l’utenza.

Un passo per la rigenerazione urbana di Picanello

L’altra parte della struttura, con ingresso da via Duca Degli Abruzzi N°62, può essere destinata all’organizzazione di manifestazioni ludico-ricreative, da parte del 2° Municipio o dalle Associazioni del Terzo Settore che ne fanno richiesta di utilizzo temporaneo, può essere destinata a centro diurno per anziani, o centro aggregativo giovanile, o biblioteca, o ludoteca”.

La proposta rappresenta un passo concreto verso la rigenerazione urbana del quartiere Picanello, puntando su inclusione, partecipazione e accessibilità. L’intervento punta, inoltre, a rilanciare l’identità commerciale del mercato, conservandone la vocazione storica ma aprendolo a nuove funzioni pubbliche.