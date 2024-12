Catania, utenti per ore senza gas: “Tutta colpa del freddo”

L'aumento improvviso dei consumi ha determinato i disguidi

CATANIA – Utenti senza gas metano dalle 19.30 per diverse ore nel centro di Catania per un guasto a causa del crollo delle temperature.

Lo riporta il sito la sicilia.it citando l’ingegnere Gaetano Parasiliti, direttore tecnico di Catania Rete Gas, società partecipata del Comune: “Abbiamo avuto oltre 400 chiamate al numero di emergenza, abbiamo lavorato ininterrottamente dalle 19 circa fino alle 2 di notte, ma ora il problema è risolto e le condizioni ci fanno pensare che non si ripeterà”.

Il problema è legato a “quattro gruppi di secondo salto della zona del centro che si sono guastati – aggiunge Parasiliti – da via Galermo fino al porto è stato tutto il centro coinvolto. Se volessimo paragonare alla rete elettrica, è come se fossero andate in sovraccarico”.

Il problema è stato causato dal grande freddo arrivato ieri su gran parte della Sicilia orientale: “Sono aumentate le richieste di gas in modo esponenziale, una situazione non solitaria – spiega Parasiliti – e vorrei sottolineare l’impegno di tutti i tecnici e lavoratori, che hanno lavorato ininterrottamente al di fuori dell’orario di lavoro”.

“E molti di loro sono ancora impegnati a dare assistenza alle singole famiglie, che hanno avuto le caldaie in blocco e non sono riusciti a farle ripartire in autonomia. I nostri tecnici sono andati anche da loro se non si tratta di un nostro onere”.