Notte di lavoro per i Vigili del fuoco del comando provinciale

CATANIA – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno lavorato per ore a causa di un violento incendio. È divampato all’interno di un’azienda di trattamento materiali ferrosi e demolizioni in via Morella, nella zona di contrada Vaccarizzo.

Sul posto anche gli agenti della polizia e il personale sanitario del 118. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si stanno concludendo. Le fiamme, particolarmente estese, hanno richiesto l’intervento coordinato di diverse squadre.

L’area del rogo è stata circoscritta

Sono intervenuti i pompieri del Distaccamento Sud, della Sede Centrale e anche i volontari del distaccamento di Maletto. A supporto sono arrivate più autobotti, tra cui un’autocisterna da 25.000 litri, un mezzo per il supporto logistico e un funzionario tecnico per la direzione delle operazioni.

Grazie all’azione tempestiva e all’impiego di un mezzo meccanico per movimentare il materiale coinvolto, i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme ed evitare conseguenze peggiori. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone coinvolte. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, concludono i Vigili del fuoco, sono in fase di ultimazione.