 Catania, vede i carabinieri e butta il crack: arrestato un 26enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Catania, vede i carabinieri e getta via il crack: arrestato 26enne

Servizio antidroga dai militari del comando provinciale
NESIMA
di
1 min di lettura

CATANIA – Vede i carabinieri e scappa in piazza San Pio X, nel cuore del quartiere di Nesima. Ma gli investigatori lo seguono e lo catturano: aveva lanciato un sacchettino trasparente con 11 dosi di crack. È finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un 26 enne pregiudicato.

Secondo quanto comunicato dai militari del comando provinciale di Catania, durante un servizio antidroga lo hanno notato vestito di scuro e con un cappellino da baseball in testa. E soprattutto hanno notato la sua reazione, vedendoli. Ha mostrato nervosismo e ha accelerato il passo, prima di buttare la busta.

Il sequestro della droga

All’interno 7 grammi di crack, droga tra le più diffuse e pericolose del momento. In tasca il ragazzo aveva pure 100 euro in banconote di vario taglio. Per gli inquirenti erano i soldi della droga. Sono stati sequestrati. Lui arrestato.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI