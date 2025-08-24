Servizio antidroga dai militari del comando provinciale

CATANIA – Vede i carabinieri e scappa in piazza San Pio X, nel cuore del quartiere di Nesima. Ma gli investigatori lo seguono e lo catturano: aveva lanciato un sacchettino trasparente con 11 dosi di crack. È finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un 26 enne pregiudicato.

Secondo quanto comunicato dai militari del comando provinciale di Catania, durante un servizio antidroga lo hanno notato vestito di scuro e con un cappellino da baseball in testa. E soprattutto hanno notato la sua reazione, vedendoli. Ha mostrato nervosismo e ha accelerato il passo, prima di buttare la busta.

Il sequestro della droga

All’interno 7 grammi di crack, droga tra le più diffuse e pericolose del momento. In tasca il ragazzo aveva pure 100 euro in banconote di vario taglio. Per gli inquirenti erano i soldi della droga. Sono stati sequestrati. Lui arrestato.