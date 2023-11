Catania, vigili del fuoco e polizia in via Etnea: intervento in tarda serata

Transennato il tratto in questione

CATANIA – Alla fine, fortunatamente, nulla di particolarmente grave. Ma l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco e di una volante della Polizia si è reso necessario per salvaguardare l’incolumità di chi si trovava all’interno del palazzo che si affaccia tra via Etnea e piazza Stesicoro.

Per buona parte della tardissima serata, il tratto di strada in questione è stato transennato con del nastro catarinfrangente in modo da permettere l’intervento dei pompieri del Comando provinciale.

L’intervento

L’inconveniente dal quale è scaturito l’intervento ha riguardato un lavoro di disinfestazione, effettuato all’interno di un esercizio commerciale, che ha finito con lo sprigionare dei vapori che si sono avvertiti e respirati per tutto lo stabile. L’azione dei soccorritori è stata quella di permettere l’areazione della zona evitando qualunque possibile conseguenze di natura tossica.