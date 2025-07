Catania, viola il foglio di via: 26enne di Lentini denunciato dalla Polfer

L'uomo era stato già sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo

CATANIA – La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio, in città e provincia, per far fronte al maggiore afflusso di cittadini e turisti nel periodo estivo. Particolare attenzione è stata riservata allo scalo ferroviario della Stazione Centrale di Catania, zona strategica per la mobilità e spesso oggetto di attenzione per attività illecite.

Durante uno di questi controlli, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno notato in Piazza Papa Giovanni XXIII un gruppo di soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. Tra loro, un 26enne residente a Lentini, risultato destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Catania.

L’attività di parcheggiatore abusivo

Il provvedimento era stato adottato poiché il giovane, già sottoposto all’avviso orale e con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, era stato più volte sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nella zona della stazione e degli Archi della Marina. La sua presenza in città, ritenuta pericolosa per l’ordine pubblico e non giustificata da esigenze lavorative o personali, aveva portato al divieto di farvi ritorno per due anni.

L’uomo è stato pertanto denunciato per l’inosservanza del provvedimento del questore. Resta ferma la presunzione di innocenza nei suoi confronti fino a eventuale condanna definitiva.