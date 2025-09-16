Catanzaro: “L’Avviso 7? Da click-day a flop-day, ora chiarezza”

Il capogruppo del Pd all'Ars annuncia una interrogazione

PALERMO – “Dopo il crash di venerdì scorso, anche il secondo tentativo di lunedì è andato in fumo. Più che un click-day, quello gestito dalla società Sicilia Digitale è diventato un flop-day”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, che annuncia la presentazione di una interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sul doppio fallimento nelle procedure di accesso relative all’Avviso 7, rivolto agli enti di formazione per corsi destinati a disoccupati e inoccupati.

“In procedure come questa è indispensabile garantire la massima trasparenza da parte della Regione e delle società partecipate. Non so se sia trattato di problemi tecnici o di altro – aggiunge Catanzaro – di certo ci troveremmo di fronte ad un problema molto serio se un ente che aveva le carte in regola sia venerdì scorso che lunedì, si trovasse ‘escluso’ al prossimo tentativo di click-day”.