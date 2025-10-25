Catanzaro-Palermo, tante conferme per Inzaghi: le probabili formazioni

Il Palermo inizia una serie di tre gare in otto giorni partendo dalla sfida al “Ceravolo” contro il Catanzaro. In occasione della nona giornata del campionato di Serie B, i rosanero sono ospiti della squadra guidata da Alberto Aquilani nel match con calcio d’inizio alle ore 19.30. Una trasferta delicata per i rosanero, che vogliono confermare quanto di positivo visto nelle partite precedenti e consolidare o migliorare la posizione di classifica.
Il Catanzaro arriva a questo impegno con il bisogno di riscattare alcune prestazioni altalenanti dell’ultimo periodo, soprattutto in casa. Nelle cinque gare di campionato cadetto prima di oggi i calabresi hanno ottenuto tre pareggi e due sconfitte (quest’ultime consecutive e negli ultimi due match). In questa stagione, inoltre, i giallorossi non hanno mai vinto tra le mura amiche del “Ceravolo”, oltre che in campionato, totalizzando soltanto 6 punti.
Il Palermo, invece, si presenta all’impegno in Calabria con l’obiettivo chiaro: sfruttare il momento favorevole, mantenere la solidità difensiva migliorando la qualità e la concretezza offensiva. Mister Inzaghi, dopo lo scontro al vertice con il Modena terminato in parità, vuole dare un segnale forte al torneo. I siciliani non hanno mai perso finora in Serie B (4 vittorie e 4 pareggi) e nelle ultime cinque partite hanno ottenuto due vittorie e tre pareggi. I rosanero sono al secondo posto in classifica con 16 lunghezze.
Catanzaro-Palermo: le probabili formazioni
Alberto Aquilani dovrebbe schierare il suo Catanzaro con il 3-5-2. Tra i pali ci sarà l’ex rosa Pigliacelli, mentre a centrocampo ci sarà anche Buglio con Pontisso e Petriccione in mezzo alla linea mediana a dettare i tempi di gioco. In attacco libertà d’azione per Iemmello e Cissé.
Anche il Palermo è atteso con il consueto 3-4-2-1 di mister Inzaghi. La difesa dovrebbe essere la stessa del match precedente, mentre a centrocampo si fanno valutazioni su Ranocchia e su chi dovrebbe affiancarlo. In avanti resta sempre vivo il ballottaggio tra Brunori e Le Douaron per una maglia da titolare. Palumbo dovrebbe essere confermato a supporto di Pohjanpalo.
CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; D’Alessandro, Buglio, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Cissé, Iemmello.
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.