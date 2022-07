Caterina Chinnici: “Il mio impegno per i giovani siciliani”

La candidata del Pd alle primarie

BAGHERIA (PALERMO) – “La mia candidatura e il mio impegno per la nostra isola guarda a tutti i siciliani con una specifica attenzione ai giovani. C’è la necessità di intervenire in diversi settori e per questo dobbiamo pensare a un percorso condiviso da realizzare giorno per giorno”. Lo ha detto, Caterina Chinnici, candidata del Pd alle le primarie della coalizione del campo progressista, incontrando cittadini e militanti del Pd di Bagheria nel corso di un incontro organizzato da Daniele Vella, componente della segreteria regionale Dem. Presenti, tra gli altri, anche numerosi amministratori e consiglieri comunali del comprensorio: Altavilla Milicia, Villabate, Casteldaccia, Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi e Marineo.

Vella ha sottolineato “l’importanza di questa sfida delle primarie di coalizione, da non sottovalutare. La motivazione per vincerle – ha spiegato – la dobbiamo trovare in primis nei cinque anni di governo del centrodestra: emblematica in questo senso la gestione della sanità in particolare durante la pandemia e il rapporto con gli enti locali che – ha aggiunto – non hanno ricevuto adeguato supporto da parte della Regione. Nessuna svolta è arrivata neppure nell’ambito della produzione e del lavoro”.