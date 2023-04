Estoril, Cecchinato batte Fognini e va ai quarti di finale

Il palermitano si impone in rimonta 4-6 6-3 6-3

1' DI LETTURA

In occasione degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Estoril, in Portogallo, il tennista palermitano Marco Cecchinato si impone sul connazionale Fabio Fognini e si qualifica per i quarti di finale. L’atleta siciliano 30enne, n.96 nel ranking ATP, si è aggiudicato il match in rimonta col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, dopo quasi due ore di gioco. Nel corso del match è da segnalare l’infortunio che ha subito il tennista ligure alla caviglia destra.