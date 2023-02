Cefalù, 19mila euro dalla CEI per mettere in sicurezza 5 chiese

Il finanziamento è stato ottenuto grazie al lavoro dell'ufficio tecnico ed edilizia di Culto della Diocesi in collaborazione con i parroci

CEFALÙ (PA) – La Conferenza Episcopale Italiana, su richiesta del Vescovo di Cefalù mons. Giuseppe Marciante, ha stanziato 18.984 euro di fondi dell’8×1000 per la realizzazione dell’impianto di sicurezza per cinque chiese della Diocesi di Cefalù: Chiesa Santa Maria Assunta di Castelbuono, Chiesa del Santissimo Salvatore di Gangi, Chiesa San Michele Arcangelo di Gratteri, Chiesa Santo Stefano (Purgatorio) di Cefalù, Chiesa di Santa Maria di Gangi.

Il finanziamento è stato ottenuto grazie al lavoro dell’ufficio tecnico ed edilizia di Culto della Diocesi in collaborazione con i parroci. “La realizzazione degli impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le opere storico-artistiche in esse conservate, è un altro segno di ciò che può essere realizzato destinando l’8×1000 alla Chiesa Cattolica”, si legge in una nota.