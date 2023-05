Cefalù, al Giglio un ambulatorio per la cura del diabete delle donne incinta

L'ambulatorio è curato sia dalla dottoressa Conti

PALERMO – Parte un nuovo servizio nell’ospedale Giglio di Cefalù dedicato alla cura del diabete nelle donne in gravidanza, in coincidenza con la settimana della festa della mamma.

“Obiettivo di questo ambulatorio – spiega in una nota della Fondazione Giglio la responsabile del servizio di diabetologia Michela Conti – è ridurre l’incidenza di problematiche metaboliche materno-fetali, che possono tradursi in malformazioni congenite, parti pretermine, tagli cesarei, macrosomia fetale, distress respiratorio. Il diabete insorto durante la gestazione – prosegue Conti – può anche diventare, negli anni successivi al parto, la porta di ingresso allo sviluppo del diabete di tipo 2, motivo per cui occorre, in queste donne, eseguire controlli successivi periodici per prevenire l’insorgere di complicanze cardiovascolari”.

L’ambulatorio è curato sia dalla dottoressa Conti, che recentemente ha anche superato l’iter di certificazione come “medico diabetologo esperto in gravidanza e diabete”, che dalla dietista Melania Blasco, ed entrambe afferiscono all’unità di medicina, diretta da Maurizio Renda.

L’ambulatorio è attivo ogni giovedì mattina con il Servizio sanitario nazionale e si accede previa prenotazione al Cup della Fondazione (tel. 0921920502) con richiesta del medico curante di visita diabetologica.