Cefalù, ok in Consiglio al bilancio di previsione 2023-2025

Approvato lo strumento finanziario che libera nuove risorse

1' DI LETTURA

CEFALU’ – Il Consiglio comunale di Cefalù ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025. Si tratta di un importante risultato amministrativo, che dota il Comune dello strumento finanziario ordinario, liberando così le risorse per la spesa delle varie missioni, fuori dalla logica dell’esercizio provvisorio.

È un atto che attesta, con la limpida e favorevole certificazione dell’Organo dei Revisori, il perfetto ordine dei conti del Comune e la buona salute finanziaria, consente di apprezzare la qualità della spesa in settori importanti come il sociale e il turismo, la manutenzione e il personale, che sarà potenziato sia in termini di nuove assunzioni che di garanzia del full time a 36 ore per tutti dipendenti oggetto di precedente stabilizzazione.

Il bilancio contiene importanti elementi di prudenza e garanzia di stabilità, riporta le previsioni relative alle risorse richieste e da finanziare con il PNRR e che rappresentano importanti elementi di investimenti futuri.

“Gli anni di lavoro sulla buona tenuta dei conti pubblici – afferma il sindaco Daniele Tumminello – consegnano oggi un Comune sano dal punto di vista finanziario, con un’ autonomia significativa di risorse di Bilancio garantite da entrate proprie quali l’imposta di soggiorno, la gestione interamente comunale dei parcheggi a raso e la valorizzazione dei beni e del patrimonio comunale.

Ringrazio l’assessore al Bilancio, Rosario Lapunzina, il responsabile del settore finanziario, Gianfilippo Marino per il serio lavoro svolto, consentendo l’approvazione del bilancio entro il 31 maggio, scadenza non rispettata da tanti altri comuni italiani per i quali è stata disposta la proroga al 31 luglio.

Guardiamo con fiducia al tanto lavoro da svolgere, con la consapevolezza di dover applicare impegno e quotidiana dedizione, per dare concretezza di risultati al nostro servizio alla città e ai cittadini”.