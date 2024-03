Celiachia Porta Guccia inaugura il nuovo punto vendita

Celiachia Porta Guccia è lieta di annunciare l’inaugurazione del suo nuovissimo punto vendita dedicato interamente al mondo del gluten free. L’evento si è tenuto il 10 marzo, segnando un passo significativo nella missione dell’azienda di offrire soluzioni senza glutine e promuovere la libertà nella scelta di alimenti per la comunità palermitana di celiaci.

Situato in Corso Alberto Amedeo, 57-59, il nuovo negozio offre una vasta gamma di prodotti senza glutine, pensati per soddisfare le esigenze e i gusti diversificati dei clienti. Dall’essenziale al gourmet, Celiachia Porta Guccia offre opzioni che permettono ai clienti di godere di un’ampia varietà di scelte alimentari senza sentirsi limitati dalle restrizioni dietetiche.

L’inaugurazione di questo spazio dedicato rappresenta un’opportunità unica per esplorare un ambiente progettato con cura per promuovere il benessere e la salute della comunità celiaca. Oltre alla vasta selezione di prodotti senza glutine, i clienti avranno la possibilità di partecipare a eventi esclusivi in modo da approfondire la propria conoscenza sulle alternative senza glutine e scoprire nuove modi creativi per godere di un’alimentazione sana e deliziosa.

Celiachia Porta Guccia non vede l’ora di dare il benvenuto ai clienti nel suo nuovo negozio e di offrire un’esperienza unica nel mondo del gluten-free, promuovendo la consapevolezza e la disponibilità di opzioni alimentari sicure e deliziose per tutti.