Cenere, niente mezzi a due ruote: ed ecco dove depositare i sacchi

L'ordinanza di Trantino, la nota della Gema

CATANIA – Ordinanza del sindaco Enrico Trantino, valida per le prossime 48 ore, firmata dopo la copiosa caduta di cenere vulcanica delle scorse ore. Tra i provvedimenti, il divieto di circolazione dei mezzi a due ruote: cicli, motocicli e monopattini.

Intanto, Gema Spa e la Direzione Ecologia del Comune “invitano i residenti del Lotto Centro a NON depositare i sacchi di cenere vulcanica davanti alle abitazioni, tantomeno in strada. Da domani, 16 agosto, il conferimento sarà possibile sia al Centro comunale di raccolta (Ccr) di via Galatioto a Picanello, aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 (orari fino a fine agosto), sia davanti all’Istituto “Carlo Gemmellaro” di corso Indipendenza dalle 10 alle 17, tutti i giorni esclusa la domenica”.

Il contenuto dell’ordinanza

a) per le prossime 48 ore al fine di continuare le operazioni di pulizia della cenere vulcanica nelle strade comunali il divieto temporaneo di circolazione di mezzi a due ruote (cicli e motocicli) monopattini, e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 Km/ora in tutte le strade del territorio comunale;

b) di conferire la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni, presso i CCR comunali e presso le isole ecologiche mobili allo scopo allestite;

c) al Direttore della Direzione Ecologia di provvedere alla pulizia delle strade cittadine dalla sabbia vulcanica anche con servizi straordinari, provvedendo alla raccolta ed allo smaltimento della medesima sabbia nei termini consentiti dalla legge vigente e previsti dal CSA;

d) al Direttore della Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici di provvedere alla pulizia dei tombini e delle caditoie intasate dalla cenere vulcanica, loro svuotamento e smaltimento nei termini consentiti dalla legge vigente e previsti dal CSA;

e) al Direttore dell’Ufficio Traffico Urbano di provvedere a far apporre adeguata segnaletica per pericolo cenere vulcanica nelle direttrici interessate all’evento.

f) al Comandante dei Vigili Urbani di provvedere a fare rispettare la presente ordinanza con particolare riferimento alla circolazione viaria;

g) di assumere le attività di coordinamento di cui alla presente ordinanza al Direttore della Direzione Protezione Civile, referente del Comune di Catania per le operazioni in questione;

i) di comunicare con immediatezza la presente ordinanza alle Direzioni ed ai Servizi dell’Amministrazione comunale su citati.