Cenere vulcanica, ecco dove potranno conferire i residenti ad Acireale

Tutte le informazioni necessarie

ACIREALE (CATANIA) – Sabato 13 luglio dalle ore 7.30 alle ore 13.00 i cittadini potranno conferire la cenere vulcanica rimossa dai siti privati nei punti di raccolta.

Ecco dove: in via del Mare nella frazione di Stazzo, in via Vecchia Pozzillo nella frazione di Guardia e nei pressi della Chiesa della frazione di Santa Maria Ammalati.

Si ricorda che è necessario essere muniti di carta d’identità o documento che attesti la proprietà di un immobile nel Comune di Acireale.

Per l’assistenza alla popolazione e per la verifica dei documenti saranno presenti il personale della protezione civile, i volontari delle Associazioni Carabinieri e Arcicaccia.