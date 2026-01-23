 Centuripe, esplode una bombola del gas: seri danni a un'abitazione
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Centuripe, esplode una bombola del gas: seri danni a un’abitazione

Per fortuna, in quel frangente non vi era nessuno in casa
NELL'ENNESE
di
1 min di lettura

CENTURIPE (ENNA) – Paura questa mattina a Centuripe per una deflagrazione causata dalla perdita da una bombola del gas. Che ha causato seri danni a un’abitazione di contrada “Coco”. Per fortuna, in quel momento in casa non vi era nessuno.

L’esplosione, che ha innescato anche un incendio, è stata violenta. Tanto da essere avvertita da diversi vicini, che hanno subito allertato i Vigili del Fuoco. Ad intervenire sono stati quelli del Distaccamento di Adrano. I pompieri, giunti sul posto, hanno domato gli ultimi focolai presenti, poiché alcuni residenti nella zona erano già intervenuti tempestivamente, e messo in sicurezza l’area.

I danni all’abitazione in questione sono stati ingenti. L’onda d’urto sprigionata dalla deflagrazione avrebbe fatto “scollare” anche un’intera parete. La casa è stata dichiarata inagibile. Solo il caso ha voluto che nessuno si sia fatto male.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI