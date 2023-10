Certificazioni di lingue: la carta vincente per il mondo del lavoro

3' DI LETTURA

In Italia, nel corso del tempo, le certificazioni di lingue sono diventate fondamentali ai fini dell’assunzione presso un’azienda o ente pubblico. Gli attestati di lingua servono a riconoscere il livello di padronanza e rappresentano un’importante opportunità formativa, dal punto di vista personale e professionale.

La certificazione linguistica è essenziale per accedere al mondo del lavoro: nel caso dei concorsi pubblici, infatti, al candidato che possiede un attestato di lingua, vengono attribuiti dei punti bonus. Le lingue sono fondamentali per chi desidera intraprendere la carriera professionale di insegnante. Il Ministero dell’Istruzione privilegia i possessori di certificazioni linguistiche e master CLIL, una nuova metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera. La certificazione linguistica è un buon investimento per il futuro anche per chi non ha intenzione di lavorare nel mondo della scuola.

Lingue per l’insegnamento

Con l’aggiornamento della tabella di “Valutazione titoli” delle graduatorie GPS 2020/2022, le certificazioni linguistiche hanno assunto un peso maggiore.

Nell’ambito dell’istruzione questi sono i punti associati alle certificazioni di lingue:

Certificazione B2: 3 punti

Certificazione C1: 4 punti

Certificazione C2: 6 punti

Il conseguimento di una certificazione linguistica è ancora più vantaggioso per i docenti che hanno già conseguito il CLIL, in quanto riescono così a ottenere 3 punti in più in graduatoria:

Certificazione linguistica B2 + corso CLIL: 6 punti

Certificazione linguistica C1 + corso CLIL: 7 punti

Certificazione linguistica C2 + corso CLIL: 9 punti

Quale livello scegliere?

Nel caso di graduatorie e concorsi pubblici il livello B2 rappresenta un “livello soglia” indispensabile. Il C1, invece, risulta essere un livello già avanzato, importante non soltanto per i concorsi pubblici, ma anche per chi aspira ad intraprendere un dottorato di ricerca internazionale.

L’importanza della lingua tedesca

La scelta della lingua straniera deve essere ponderata, considerando la direzione delle proprie attitudini, delle proprie passioni e dell’andamento del mercato del lavoro.

La lingua tedesca, in questo senso, rappresenta un ottimo investimento per il presente e il futuro. La Germania è un paese che gode dell’economia più sviluppata d’Europa, in continua ricerca di nuova forza lavoro in diversi settori. È inoltre il primo partner commerciale dell’Italia. Molte aziende pubbliche ed enti privati richiedono tra i requisiti per il reclutamento e per l’assunzione la conoscenza della lingua tedesca.

Apprendere la lingua tedesca a Catania

