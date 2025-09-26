Palermo, Inzaghi: “A Cesena gara tosta. Ranocchia l’abbiamo perso”

Il tecnico: "Cesena squadra intelligente con uno dei migliori allenatori per la Serie B"

Pippo Inzaghi torna a parlare in sala stampa. Alla vigilia del big match di Serie B contro il Cesena, scontro al vertice nel campionato cadetto, l’allenatore dei rosanero è stato intervistato dal sito ufficiale del club di viale del Fante. Il tecnico ha già archiviato la gara di Coppa Italia contro l’Udinese ed è proiettato unicamente sul campionato.

“Contro il Cesena sarà una partita bella, tosta. Andiamo su un campo complicato, ma siamo consapevoli delle nostre forze. Non mi sorprende vedere il Cesena in quella posizione, secondo me ha fatto una squadra molto intelligente e hanno un ottimo allenatore, uno dei migliori per la categoria. Sappiamo della nostra forza e andremo a fare una grande partita”.

Cesena-Palermo è scontro al vertice in Serie B: “Sarà una partita dura, ma in questo campionato tutte le gare sono difficili. Noi dobbiamo andare consapevoli della nostra forza, veniamo da grandi vittorie e dobbiamo dare continuità di risultato. Abbiamo una rosa all’altezza, per vincere ci vorrà il miglior Palermo possibile ma sono convinto che questi ragazzi faranno un’altra grande gara, mi fido molto di loro”.

“Tante gare in poco tempo nei prossimi giorni? Arriviamo con grande esaltazione ma pensando a una partita per volta – ha aggiunto Inzaghi -. Abbiamo due partite ravvicinate e ci sarà modo di dare spazio a tutti. Questa per me è una cosa fondamentale, ma pensiamo una partita alla volta e per ora l’obiettivo è Cesena”.

Su alcune individialutà, l’allenatore del Palermo ha ammesso: “Purtroppo Ranocchia l’abbiamo perso, speriamo di recuperarlo prima possibile. Abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza. Contro l’Udinese ho avuto una risposta positiva dai giovani in campo. Alcuni, come Veroli, Peda o Giovane, per la Serie B sono una garanzia. Sono molto contento di averli visti a questi livelli. E sono molto soddisfatto anche di Corona e Vasic”.

“Tifosi del Palermo arma in più anche in trasferta? Come sempre. Noi anche in trasferta giochiamo spesso in casa. Questo deve farci fare sempre il massimo delle nostre possibilità. Se lo facciamo, penso che i problemi siano per gli altri”, ha concluso il tecnico.