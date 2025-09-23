Udinese-Palermo 2-0: termina il primo tempo alla Dacia Arena – LIVE

La diretta testuale della gara di Coppa Italia tra i friulani e i rosanero

Udinese-Palermo è il match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026, in programma alle ore 18.30 alla Dacia Arena.

Udinese-Palermo: la partita

Articolo in aggiornamento

45′ + 1′ – Termina il primo tempo alla Dacia Arena. I rosanero, dopo aver cominciato molto bene la gara, si sono sgretolati in pochi attimi. A cinque minuti dalla fine del primo tempo l’Udinese segna due gol e va negli spogliatoi in doppio vantaggio

45′ – GOL DELL’UDINESE! Va in rete Miller praticamente a porta vuota dopo che Joronen aveva bloccato due tiri di Buksa, prima di tacco e poi con una girata sul primo palo. Quest’ultima azione si è conclusa con la rete del numero 18 dei padroni di casa dopo la respinta del portiere del Palermo!

41′ – GOL DELL’UDINESE! Zaniolo si accentra al limite dell’area di rigore dei rosanero e calcia ancora con il suo mancino! Complice una deviazione, il tiro finisce nell’angolo in basso a destra dove Joronen non può arrivare

38′ – Ci prova Veroli di testa, Sava para con facilità

37′ – Giallo per Kabasele

23′ – Tentativo da fuori area di Zaniolo con il sinistro, Joronen si allunga sul tiro del 10 dell’Udinese

20′ – Si abbassano un po’ i ritmi della partita e aumenta il possesso palla (spesso sterile) delle due squadre, con i rosanero che però mantengono il pressing alto

12′ – Ci prova ancora Corona di testa, palla alta sopra la traversa ma di poco

10′ – Risponde il Palermo che ruba palla in pressing alto e arriva al tiro con Corona, mancino deviato

4′ – Zaniolo in verticale trova Miller che prova lo scavetto, Joronen legge la traiettoria e respinge col braccio

Ore 18.31 – Inizia il match alla Dacia Arena!

Ore 18.27 – Udinese e Palermo sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale

Ore 18.15 – Riscaldamento terminato, i calciatori rientrano negli spogliatoi

Ore 17.50 – Squadre in campo per il riscaldamento

Udinese-Palermo: il tabellino

UDINESE: 90 Sava, 8 Karlstrom (C), 10 Zaniolo, 11 Kamara, 16 Palma, 18 Buksa, 24 Piotrowski, 27 Kabasele, 28 Solet, 38 Miller, 59 Zanoli. A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 9 Davis, 13 Bertola, 14 Atta, 19 Ehizibue, 29 Camara, 31 Kristensen, 32 Ekkelenkamp, 33 Zemura, 77 Rui Modesto. Allenatore: Runjaić.

PALERMO: 66 Joronen, 6 Gomes (C), 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 15 Nicolosi, 18 Avena, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Andrea Zanotti (Rimini). Primo assistente: Vittorio Di Gioia (Nola). Secondo assistente: Giuseppe Di Giacinto (Teramo). Quarto ufficiale: Zufferli Luca (Udine). VAR: Baroni Niccolò (Firenze). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

MARCATORI: 41′ Zaniolo (U), 45′ Miller (U).

NOTE: Ammoniti: Kabasele (U).