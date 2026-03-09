Mannino: "Il governo apra al dialogo con sindacati e aziende"

PALERMO – “Lo sblocco delle parifiche dei rendiconti generali della Regione è un fatto positivo. Si potranno liberare risorse per circa un miliardo. A fronte di questo il governo regionale esca dallo stallo, affronti le principali criticità e indica una sessione straordinaria di bilancio per sostenere le famiglie a reddito medio basso e le imprese per il caro energia conseguente ai fronti di guerra aperti”. Lo chiede la Cgil Sicilia con il segretario generale regionale, Alfio Mannino.

Sessione di bilancio, le proposte della Cgil

“C’è l’opportunità di risolvere finalmente la questione dei precari degli enti locali – afferma Mannino – e contemporaneamente, tenendo conto delle conseguenze della guerra in Medio Oriente sul fronte dei rincari a partire dal caro bollette, si prevedano forme di sostegno per le famiglie a reddito medio-basso e per le imprese”.

“Lavoratori, pensionati e famiglie, in uno scenario economico regionale già difficile – sottolinea il segretario della Cgil Sicilia – non possono e non devono pagare il prezzo del conflitto. Le imprese – aggiunge- non reggerebbero il peso di rincari energetici che si prevedono nell’ordine del 7,5%. Questo è un momento critico – conclude Mannino – che dà al governo Schifani, nel mutato rapporto con la Corte dei conti, la possibilità di interventi positivi a favore del mondo del lavoro, delle imprese, della popolazione più in difficoltà. Si apra subito un confronto su questi temi con i sindacati e le imprese”.